RU  UA  EN

среда, 7 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 августа

11:54
Инвестиционный банкир Игорь Мазепа рассказал о росте спроса на украинские активы
09:59
В Украине продолжает дешеветь доллар: свежий курс валют

6 августа

14:27
​НБУ выпустил серебряную монету с Ярославом Мудрым: опубликованы фото
14:02
​Стали известны неожиданные подробности о зарплатах сотрудников офиса Зеленского
09:25
Хорошая плохая сделка: кому и как Коломойский собирается продать ПИБ, и почему это будет нарушением

5 августа

23:47
Украинцам назвали размер пенсий на 2020 год
16:36
В ДТЭК Нефтегаз сообщили о создании Экспертного совета из международных специалистов
14:27
Названа дата вступления в силу новых санкций США против России
11:58
В Украине изменят номера всех банковских счетов: что нужно знать
09:51
​Доллар растет: НБУ обнародовал свежий курс валют

4 августа

18:55
В Киеве отчитались о значительном повышении зарплат: названы цифры

3 августа

16:24
​Гривна возглавила мировой валютный рейтинг: опубликована инфографика
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве банда уличных воровок набросилась на девушку: опубликованы фото преступниц

среда, 07 августа 2019, 14:25
переглянути новину українською

В Киеве на Голосеевском проспекте группа из пяти женщин ромской национальности набросились на девушку с целью ее ограбить.

Об этом пишет сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Согласно публикации, они ожидали "жертву" на лестнице в подземном переходе. Ею оказалась девушка 2001 года рождения, у нее похитили кошелек.

Однако неподалеку находился отряд полиции, которые вскоре задержали злоумышленниц. Также удалось установить их личности.

Позже были опубликованы их фотографии, а также личная информация о них. Участницами группировки оказались: Тейфель Мария Бейловна (1999 г.р.), ранее судимая за грабеж Лакатош Эмма Шандоровна (1977 г.р.), ранее дважды судимая за кражи Лакатош Елизавета Александровна (1982 г.р.), Хорват Екатерина Федоровна (2002 г.р.), Варя Милинда Блажевна (1990 г.р.).

Как сообщал "Апостроф", в конце июля на центральном железнодорожном вокзале Киева на горячем поймали банду воровок ромской национальности, которые залезли парню в сумку.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: