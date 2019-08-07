В Киеве банда уличных воровок набросилась на девушку: опубликованы фото преступниц

В Киеве на Голосеевском проспекте группа из пяти женщин ромской национальности набросились на девушку с целью ее ограбить.

Об этом пишет сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Согласно публикации, они ожидали "жертву" на лестнице в подземном переходе. Ею оказалась девушка 2001 года рождения, у нее похитили кошелек.

Однако неподалеку находился отряд полиции, которые вскоре задержали злоумышленниц. Также удалось установить их личности.

Позже были опубликованы их фотографии, а также личная информация о них. Участницами группировки оказались: Тейфель Мария Бейловна (1999 г.р.), ранее судимая за грабеж Лакатош Эмма Шандоровна (1977 г.р.), ранее дважды судимая за кражи Лакатош Елизавета Александровна (1982 г.р.), Хорват Екатерина Федоровна (2002 г.р.), Варя Милинда Блажевна (1990 г.р.).

Как сообщал "Апостроф", в конце июля на центральном железнодорожном вокзале Киева на горячем поймали банду воровок ромской национальности, которые залезли парню в сумку.