В России автобус снес остановку с людьми: видео момента смертельного ДТП

В пригороде российской столицы автобус на скорости въехал в остановку, на которой стояло несколько человек. В результате наезда погибло два человека, еще двоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным российской прессы, инцидент произошел в городе Долгопрудный на Лихачевском шоссе.

В результате наезда два человека погибли на месте трагедии от полученных травм.

У пострадавшей женщины диагностирована травма головы. Что касается пострадавшего мужчины, то сейчас он проходит обследование.

По уточненным данным местной полиции, автобус был рейсовым. Наезд на пешеходов произошел утром, около 10:00, 7 августа.

Специалисты выясняют на месте обстоятельства произошедшего.

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