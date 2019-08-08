Под Архангельском взорвалась реактивная установка: новые данные о жертвах и выживших

В России в Архангельской области после испытаний взорвалась на полигоне реактивная установка, в результате пять человек получили серьезные травмы, двое погибли.
Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.
По данным Минобороны России, взрыв и пожар под Архангельском произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.
Вследствие инцидента ранены люди - пять человек находятся в очень тяжелом состоянии. В срочном порядке их направили в медпункт при военной базе, где случился взрыв. Отмечают, что два специалиста скончались после взрывов
Как сообщал "Апостроф", появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.