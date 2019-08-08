Под Архангельском взорвалась реактивная установка: новые данные о жертвах и выживших

В России в Архангельской области после испытаний взорвалась на полигоне реактивная установка, в результате пять человек получили серьезные травмы, двое погибли.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

По данным Минобороны России, взрыв и пожар под Архангельском произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

Вследствие инцидента ранены люди - пять человек находятся в очень тяжелом состоянии. В срочном порядке их направили в медпункт при военной базе, где случился взрыв. Отмечают, что два специалиста скончались после взрывов

Информацию о выбросах радиации в министерстве опровергают. "Повышения радиационного фона быть не может, потому что на полигоне этой тематикой не занимаются", - сказал экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов в четверг, 8 августа.

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