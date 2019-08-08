Мафия бессмертна: сеть разозлило избиение ромами копов в Киеве

В одном из полицейских отделений Киева личности ромской национальности избили четверых правоохранителей, которые задержали их за кражи и воровство на столичном вокзале.

Об этом в Facebook сообщает паблик "Киев Оперативный".

"Четыре правоохранители полка "Киев" с пробитыми головами после "встречи" с цыганами, которые воруют и грабят людей на столичном вокзале. Прямо в местном райотделе ромы сорвали плитку с пола и начали бить правоохранителей.

Открыто производство, но суд их даже под стражу не взял. Тупо отпустил дальше грабить. Так что, вокзальная мафия бессмертна?" - говорится в публикации.

Когда именно произошел инцидент автор не сообщил.

В комментариях пользователи выразили недовольство решением суда. Люди считают, что суд действовал не по закону.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве зафиксировали на фото пару местных воровок, которые промышляют мелкими кражами в районе метро Политехнический институт (КПИ).