Под Ровно непогода убила женщину: появились подробности трагедии

В результате непогоды в Ровенской области погибла женщина. Во время сильного порыва ветра на жительницу села Постийне Костопольского района упал оголенный провод, после чего она погибла.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел 7 августа.

В момент страшной трагедии вместе с женщиной была ее внучка. Ребенок также получил травмы в результате падения оголенного провода.

По словам спикера ГУ ДСНС в Ровенской области Максима Старенького, погибшей оказалась женщина 1936 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Ребенка госпитализировали в Костопольскую районную больницу.

Как сообщал "Апостроф", неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.