Под Ровно пронесся разрушительный смерч: опубликованы фото и видео

В среду, 7 августа, в Ровненской области бушевал мощный смерч.

Об этом сообщает канал "UA: Ровно".

Непогода накрыла регион вечером и принесла немало бед. Из-за сильного ветра повреждено все три жилые корпуса дома-интерната в Здолбунове.

Также стихия атаковала область и утром 8 августа. Начался ливень и затопил здания, которые остались без крыши из-за ветра. В интернате оценили убытки в полмиллиона гривен. Местных властей просят срочно предоставить помощь.

В сети пользователи опубликовали последствия непогоды и разрушенное здание.

Также разместили видео бушующей стихии в интернете.

Как сообщал "Апостроф", неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.