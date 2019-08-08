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Умер известный украинский контрразведчик: в сети волна скорби

четверг, 08 августа 2019, 23:00
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8 августа умер основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Виталий Борисович Хлевицкий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, Хлевицкий был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях.

Виталий Хлевицкий родился 24 июня 1968 года в Ужгороде Закарпатской области. По ходу службы он получал высокие государственные и ведомственные награды.

"В памяти всех, кто знал Виталия Борисовича, он останется любящим мужем, талантливым, решительным, открытым, умным и чутким коллегой, руководителем и товарищем. А начатое им дело и в дальнейшем будет оставаться одной из составляющих обеспечения безопасности Украины!" - говорится в сообщении.

В сети уже выразили слова соболезнования родным и близким выдающегося разведчика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США умерла писательница и нобелевский лауреат Тони Моррисон.

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