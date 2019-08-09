Под Киевом чуть не взорвалась дочь бизнесмена с няней: видео и детали покушения

7 августа в Броварах Киевской области на семью местного бизнесмена было совершено покушение, после чего предприниматель обратился за помощью к СМИ.

По словам мужчины, неизвестный заложил боевую гранату прямо под его домом. В результате покушения едва не погибли 4-летняя дочь бизнесмена и ее няня.

Сам предприниматель считает, что события связаны с чиновниками в генеральной прокуратуре, которые всемерно пытаются отобрать бизнес.

Также предприниматель по имени Валерий попросил защиты у всех правоохранителей и лично у президента - Владимира Зеленского. Мужчина готов также назвать фамилии, имена и должности чиновников, которые могут быть причастны к нападению на его семью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Днепром в машину бизнесмена бросили гранату, есть пострадавшие.