Получили большую дозу радиации: фамилии и данные о пострадавших при военных испытаниях в РФ

РосСМИ опубликовали имена и фамилии пострадавших в результате взрыва реактивной установки под Архангельском (РФ).

Всего в результате инцидента, который произошел 8 августа, шесть человек получили серьезные дозы радиации.

Вот их имена:

1. Березин Игорь Андреевич,

2. Плаксин Сергей Сергеевич,

3. Перепелкин Алексей Алексеевич.

4. Абалин Дмитрий Евгеньевич

5. Манюсин Александр Иванович

6. Гришин Сергей Васильевич

Отмечается, что все они на самолетах доставлены в Москву. Их направляют в государственный биофизический центр имени Бурназяна.

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