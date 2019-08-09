Получили большую дозу радиации: фамилии и данные о пострадавших при военных испытаниях в РФ

РосСМИ опубликовали имена и фамилии пострадавших в результате взрыва реактивной установки под Архангельском (РФ).
Всего в результате инцидента, который произошел 8 августа, шесть человек получили серьезные дозы радиации.
Вот их имена:
1. Березин Игорь Андреевич,
2. Плаксин Сергей Сергеевич,
3. Перепелкин Алексей Алексеевич.
4. Абалин Дмитрий Евгеньевич
5. Манюсин Александр Иванович
6. Гришин Сергей Васильевич
Отмечается, что все они на самолетах доставлены в Москву. Их направляют в государственный биофизический центр имени Бурназяна.
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