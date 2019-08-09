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Получили большую дозу радиации: фамилии и данные о пострадавших при военных испытаниях в РФ

пятница, 09 августа 2019, 13:59
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РосСМИ опубликовали имена и фамилии пострадавших в результате взрыва реактивной установки под Архангельском (РФ).

Всего в результате инцидента, который произошел 8 августа, шесть человек получили серьезные дозы радиации.

Вот их имена:

1. Березин Игорь Андреевич,

2. Плаксин Сергей Сергеевич,

3. Перепелкин Алексей Алексеевич.

4. Абалин Дмитрий Евгеньевич

5. Манюсин Александр Иванович

6. Гришин Сергей Васильевич

Отмечается, что все они на самолетах доставлены в Москву. Их направляют в государственный биофизический центр имени Бурназяна.

В Минобороны РФ сообщили, что всю одежду раненых уже сожгли.

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.

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