Ураган и гнездо аиста привели к смертельному ЧП с бабушкой и внучкой на Волыни

Появились новые подробности трагедии, причиной которой стали сильный ветер и дождь в южных регионах Ровенской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в городе Здолбунов ветром посрывало крыши с домов, без света остаются несколько десятков населенных пунктов области. 9 августа электрики продолжили восстановление подачу электроэнергии.

Так, появились детали гибели женщины, которая в момент непогоды находилась вместе с внучкой на улице. На бабушку и ребенка упал высоковольтный кабель, который убил женщину на месте. Кабель оборвало гнездо аиста, которое упало с верхушки столба из-за сильного порыва ветра. Ребенок в данный момент находится в больнице.

По уточненным данным, из-за непогоды без света остались 42 населенных пункта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 августа в Ровненской области бушевал мощный смерч.