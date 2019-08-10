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На Донбассе погиб нацгвардеец: что известно

суббота, 10 августа 2019, 20:12
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С начала суток субботы, 10 августа, на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.

Также в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбасс прибыли агенты Путина и приступили к арестам.

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