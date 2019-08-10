Под Полтавой сломался пассажирский поезд "Интерсити": опубликовано видео

В районе населенного пункта Чутово Полтавской области поломался поезд "Интерсити".

Об этом сообщает один из харьковских пабликов.

"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Инфы по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Напомним, что в селе Бабурка на железнодорожном соединении "Запорожье-Киев" неизвестные забросали камнями поезд, выбив стекла в нескольких вагонах.

Также 25 сентября в Николаевской области скоростной поезд Интерсити "Киев-Херсон" на железнодорожном переезде протаранил автомобиль Славуту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что железные дороги на оккупированной территории Донбасса продолжают ржаветь и зарастать травой с деревьями.