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Северная Корея запустила новые ракеты после заявления Трампа

суббота, 10 августа 2019, 08:26
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Северная Корея провела запуск двух ракет неустановленного типа в Японское море.

Как сообщает Reuters, ракеты были запущены после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ему передали "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Севернокорейское агентство Yonhap отмечает, что ракеты запустили из города Хамхын, который расположен на северо-востоке КНДР. При этом никаких других подробностей местная пресса не сообщает.

Американский телеканал Fox News отмечает, что местное руководство уверено, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности. При этом о количестве запущенных ракет в США информации не имеют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Северная Корея заявила про испытание новейшего оружия.

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