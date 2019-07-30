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Израиль и США успешно испытали новую систему ПРО: впечатляющее видео

вторник, 30 июля 2019, 02:17
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В Соединенных Штатах американцы и израильтяне провели успешные испытания системы противоракетной обороны Hetz-3 (Стрела-3).

Запись разместили на YouTube-канале Армия Inform.

10-дневные испытания прошли в штате Аляска. Отмечают, что данная система ПРО (противоракетной обороны) способна перехватывать баллистические ракеты в космосе.

За время испытаний новая система осуществила три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы. А в сети опубликовали мощное видео запуска Hetz-3.

Как сообщал "Апостроф", американская компания Boeing показала видео полета нового морского патрульного самолета P-8A Poseidon, который был построен для ВВС Великобритании.

Напомним, украинский производитель средств индивидуальной бронезащиты "Темп-3000" договорился за общую стратегию совершенствования производства с западными партнерами, в частности с представителями НАТО.

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