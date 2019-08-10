В Ровно задержали серийного насильника: видео

В Ровно задержали преступника, который подозревается в шести изнасилованиях женщин, первое из которых датировано 2013 годом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Как рассказали полицейские, жертвами изнасилований стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения преступления исполнилось 18 лет. Преступник насиловал женщин на территории гидропарка и зимой.

В какой-то момент правоохранителям удалось выйти на след преступника. Им оказался 30-летний житель Ровно, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В понедельник, 10 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Прикарпатье мужчина до смерти изнасиловал соседку.

Также в Киеве задержали "таксиста", который изнасиловал и ограбил девушку.