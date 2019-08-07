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На курорте Кирилловка произошла новая трагедия на пляже: фото

среда, 07 августа 2019, 16:19
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В среду, 7 августа, в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) нашли тело мужчины.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Трагедия произошла на пляже около базы отдыха "Бригантина 2". Там из воды достали труп. При каких обстоятельствах погиб мужчина пока неизвестно.

На фото видно, что отдыхающие спокойно продолжают загорать на пляже, несмотря на трагедию и лежащее там тело.

Отмечают, что это уже третий трагический случай на указанной базе отдыха.

Напомним, 3 августа в центре курортного поселка Кирилловка, Запорожской области, произошел конфликт с использованием оружия.

Как сообщал "Апостроф", местные правоохранители хотят прикрыть дело о стрельбе и убийстве в Кирилловке Запорожской области из-за связей с местной преступной группировкой.

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