В Киеве иностранца нашли мертвым в неожиданном месте

В одной из киевских школ правоохранители наткнулись на ужасную находку: здесь был обнаружен труп иностранца.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, тело нашли в одном из учебных заведений Голосеевского района. При этом номер школы не уточняется.

В полиции рассказали, что погибший являлся гражданином Латвии 1964 года рождения.

На теле мужчины обнаружены следы от удара тупым предметом по голове.

В полиции уже устанавливают цель пребывания иностранца в Киеве, а также обстоятельства его смерти. Также ведутся поиски причастных к убийству.

Начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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