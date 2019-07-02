Кровавая дипломатия: появилась жесткая карикатура на встречу Трампа с Ким Чен Ыном

После встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в сети разместили "кровавую" карикатуру.

Изображения опубликовал ресурс Sean Delonas.

Так, на картинке нарисованы главы двух государств, однако Ким Чен Ын заляпан кровью, так же как и территории около него. Президенты тянут друг к другу руки, чтобы пожать их, однако посредине между ними расположена могила убитого в Северной Кореи американского студента.

Напомним, студент Отто Уормбир умер в США через несколько дней после возвращения из тюрьмы КНДР. Его трагическая история началась с поездки в КНДР 25 декабря 2015 года. Там он хотел вынести агитационный плакат с гостиницы, что строго запрещено в стране. В конце туристической поездки Уормбир был арестован, в то время как остальным туристам из его группы разрешили покинуть страну. Суд в Пхеньяне приговорил Уормбира к 15 годам каторги. Однако весной 2016 года американец впал в кому. 13 июня 2017 года власти КНДР заявили, что отпустят заключенного из гуманных соображений. Тем временем уже в Соединенных Штатах американские врачи констатировали обширную гибель клеток мозга студента.

Как сообщал "Апостроф", после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп сделал странное заявление по поводу санкций.