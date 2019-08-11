Сеть ужаснуло жестокое избиение девушки на митинге силовиками Путина: опубликовано видео

Интернет всколыхнуло избиение девушки силовиками на массовом митинге в России.

Об этом сообщает пользователь сети Olga в Twitter, опубликовав видео в замедленной съемске.

"Силовик бьет девушку в живот, а затем, с таким же напарником заламывает ей руки и ноги, затаскивая в автозак", - написала она.

Также Ольга высказалась и про работников полиции в стране.

"Полицаи - это не люди, это фашисты и садисты. И заслуживают они только пожизненного заключения", - написала она.

Другие пользователи тоже высказали свое мнение. Их возмутил беспредел силовиков на мирной акции.

Напомним, в Москве и ряде других городов проходит крупнейшая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как сообщал "Апостроф", в России творятся избиения и полицейский произвол, такую страну построил президент РФ Владимир Путин за 20 лет своего правления.