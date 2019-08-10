Массовые акции в России: новые фото и данные о задержанных

В результате массовых протестов в разных городах России в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, в субботу, 10 августа, только в Питере задержали уже 50 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Протесты в мире".

О задержанных в Москве и других городах пока не сообщается. Что касается количества участников, то на данный момент известно, что в акции, прошедшей в Москве, приняли участие 47 тысяч. При этом, официально в МВД РФ насчитали лишь 20 тысяч участников.

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Отметим, что это не первая подобная акция в Москве. Буквально 3 августа на аналогичном протесте были задержаны 828 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след".

Также жесткий разгон митингов в России показали меткой карикатурой.