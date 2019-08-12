Полицейские поймали дерзких воров, "работавших" в центре Киева: фото и видео

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые в центре столицы на мопеде подъехали к потерпевшему, выхватили у него из рук сумку и скрылись с места происшествия.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе.
По словам пострадавшего, он стоял посреди улицы, когда у него из рук выхватили сумку, в которой были документы и деньги: 1000 долларов США, 9000 гривен и двести евро. Злоумышленники быстро скрылись с места преступления.
"Благодаря удачно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям уже через несколько часов мы установили злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Артур Соколов.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, это - грабеж, совершенный группой лиц. За это преступление предусмотрено наказание в виде заключения на срок от четырех до шести лет.
Кроме того, во время санкционированных обысков в помещениях фигурантов полицейские обнаружили и изъяли вещества и растения, внешне похожи на наркотики. Поэтому следователи также начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал "Апостроф", под Киевом правоохранители задержали грабителя, который напал на женщину в ее квартире.