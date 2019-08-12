Полицейские поймали дерзких воров, "работавших" в центре Киева: фото и видео

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые в центре столицы на мопеде подъехали к потерпевшему, выхватили у него из рук сумку и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе.

По словам пострадавшего, он стоял посреди улицы, когда у него из рук выхватили сумку, в которой были документы и деньги: 1000 долларов США, 9000 гривен и двести евро. Злоумышленники быстро скрылись с места преступления.

"Благодаря удачно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям уже через несколько часов мы установили злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Артур Соколов.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, это - грабеж, совершенный группой лиц. За это преступление предусмотрено наказание в виде заключения на срок от четырех до шести лет.

Кроме того, во время санкционированных обысков в помещениях фигурантов полицейские обнаружили и изъяли вещества и растения, внешне похожи на наркотики. Поэтому следователи также начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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