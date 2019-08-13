Под Киевом обнаружили изуродованный труп в воде: подробности и фото

В Киевской области в реке нашли изуродованный труп мужчины.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Тело обнаружили в реке Здвиж, что в селе Ситняки. На место происшествия сразу выехали спасатели. С помощью багра и веревки они достали погибшего из воды. Утопленник был настолько изуродован, так как пролежал долго в воде, что личность погибшего установить не удалось.

Тело передали на проведение судебно-медицинской экспертизы и установления личности.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля в Галерном заливе в Голосеевском районе Киева обнаружили труп мужчины.