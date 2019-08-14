Собака-многоножка и другие чудеса: лучшие фотожабы на радиационный взрыв под Архангельском

В начале августа в Архангельской области (Российская Федерация) на военном полигоне взорвалась реактивная установка, после чего уровень радиации в городе Северодвинск превысил норму в 16 раз.

Данная тема стала поводом для создания десятков фотожаб в сети.

"Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз. 8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч. В 16 раз!!!" - говорится в сообщении.

В фотожабах пользователи сети показали возможные последствия таких событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в соцсетях появилась информация про эвакуацию людей из села Ненокса Архангельской области, рядом с которым 8 августа произошел взрыв на морском военном испытательном ракетном полигоне.