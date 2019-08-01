Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Вышедший из-под контроля мощный лесной пожар в России, который по состоянию на 1 августа охватил территорию размером в 3 млн гектаров (это, на минуточку, размер целой Бельгии), наконец-то стал восприниматься российской властью не как стихийное бедствие сезонного характера, а как серьезное ЧП, из-за которого может произойти большая трагедия.

Интересно, что произошло это уже тогда, когда пожары в Сибири стали топ-темой в мировых СМИ и даже президент США Дональд Трамп официально предложил Владимиру Путину руку помощи.

"Апостроф" рассказывает, как развивалась история с пожарами в России, и что не так с паникой в соцсетях.

Что происходит в зоне пожаров

По состоянию на 1 августа огнем охвачены более 3 млн гектаров. Эту информацию подтвердили официально, хотя первые данные с такой цифрой были еще в понедельник, 29 июля. Во власти огня находятся Якутия, Красноярский край и Иркутская область, которая одновременно страдает от… потопов. Помимо этого дым от лесных пожаров достиг множества городов России и даже Монголии. Есть также мнение, что зарево от пожаров вскоре можно будет наблюдать из Москвы.

На борьбу с пожаром брошены почти 3 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Сейчас же ситуация с пожарами выглядит вот так:

Пожар в Сибири: норма или нет

Да, пожары в Сибири – это норма. И, вполне вероятно, они не так критичны, как считают в сети. Так, РБК отмечает, что с начала 2019 года до конца июля общая площадь всех зафиксированных лесных пожаров составила 8,82 млн га. В прошлом году за этот же период – 8,4 млн га (всего за 2018 год – 8,67 млн га).

Кроме того, "безобидно" выглядит и еще один показатель. Если сопоставить текущую площадь возгорания (по состоянию на 30 июля) с официальными данными об объеме лесов, то ни в одном из регионов России этот показатель не превысит 1%.

Что говорят ученые

Ведущий немецкий специалист по пожарам профессор Йоханн Георг Гольдаммер рассказал Deutsche Welle, что нынешний пожар в Сибири он предсказывал еще в 1993 году, когда понял, что у России в будущем начнутся проблемы с устаревшей пожарной инфраструктурой, которая досталась в наследие от СССР. Вместе с тем, он признает, что вопрос тушить или не тушить пожар – слишком сложный. Во-первых – нужно учитывать отсутствие ресурсов, во-вторых, нужно обратиться к мировой практике, которая говорит о том, что тушить пожар нужно тогда, когда он угрожает инфраструктуре или людям. Так, в частности, поступают с пожарами в США.

С чего тогда начался шум в сети и что с ним не так

Ответ на этот вопрос может быть простым, а может быть сложным, с политическим оттенком. Эпизод, который возмутил всех, произошел 29 июля. К тому моменту в соцсетях уже стоял гул из-за сгорающего леса и бездействия пожарных. Кроме того, люди массово жаловались на тяжелый воздух не только в регионах, где горел лес, но и у соседей. Чтобы понять масштаб, можно посмотреть фото распространения дыма, сделанное из космоса.

В то же время, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары сейчас экономически не обосновано и "даже где-то вредно".

"Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно",— сказал Усс, добавив "вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову... топить айсберги... чтобы у нас было потеплее".

Как результат, на чиновника обрушился шквал критики и… мемов, например таких:

К движению за спасение Сибири от пожаров к тому времени уже примкнули не только Greenpeace с петицией о немедленном спасении лесов, но и масса звезд, среди которых:

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров

Юморист Семен Слепаков

Юморист Максим Галкин

И даже сам Леонардо ДиКаприо. Да-да.

Ну ок, а что там за политическая версия? Все те же журналисты из РБК заметили в ситуации с пожарами интересную тенденцию. Тема лесных пожаров совпала по ажиотажу с подготовкой протестов в Москве против недопуска на местные выборы независимых кандидатов. Статистка показывает, что пиковые упоминания пожаров в соцсетях совпали с подготовкой к протесту (которая в основном также велась в соцсетях) и с самими протестами 27 июля, в результате которых задержали 1373 человек.

Интересно, что ситуация на федеральных телеканалах выглядела схоже.



Также интересно, что большинство фотографий, опубликованных в сети, не имеют ничего общего с пожарами в Сибири в 2019 году. Чаще всего публикуют фото пожаров в Канаде, Греции и старые фото пожаров в России.



Что происходит с пожарами сейчас. Коротко

Пожары признали проблемой федерального уровня, а не местного. В дело вмешался Путин и приказал срочно разобраться. Губернатор, который говорил о "вреде" тушения, уже поблагодарил главу Кремля за помощь.

РПЦ проводит ежедневные молебны за дождь, который остановит пожары и спасет лес. Да, именно так. Говорят, что после молитв дыма в воздухе стало меньше …

Вместе с тем, синоптики рапортуют, что дождь будет слишком слабым, чтобы хоть как-то повлиять на пожары. Что-то не так с молитвами, видимо.

В МЧС РФ признали, что площадь пожара увеличилась из-за того, что… его не гасили. Вот же диво дивное.

К тушению пожаров тем временем присоединились шаманы. Ну как, присоединились…

Роскосмос показал, как выглядит пожар в Сибири из космоса. Снимок от 1 августа.

Тем временем дым от пожаров, по данным NASA, достиг США и Канады.

Путин пока не спешит принимать руку помощи от Трампа. Владимир Владимирович, что случилось с Сибирью? "Она сгорела ..."