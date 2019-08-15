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В сети назревает скандал вокруг "домиков Зеленского" для ВСУ

четверг, 15 августа 2019, 16:04
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Бойцы ВСУ, которые защищают Украину в зоне боевых действий на Донбассе, остались не слишком довольны новыми модульными домиками, которые недавно презентовали в Минобороны президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, как пишет "Армия Inform", среди военных бытует мнение о том, что домики непригодны для использования на фронте.

Дело в том, что модули не обеспечены достаточной броней, чтобы защитить бойцов. И, хотя они более комфортны, чем блиндажи, использование их на фронте может оказаться не самой лучшей идеей. В частности речь идет о домике на четырех людей, который оснащен санузлом и коммуникациями, а потому не может быть закопан под землю.

"Попадание снаряда – и домика просто не станет. Думаю, ставить их надо подальше от передовой, где риски прилетов минимальны. Если начнется артобстрел, сюда никто не побежит прятаться. Одно попадание – и его просто не станет. Лучше в блиндаж", – говорят бойцы.

В другой модели домика солдат смутило наличие пластиковых окон и отсутствие запасного выхода. Впрочем, благодаря отсутствию коммуникаций домик можно спрятать от врага под землей.

"Закапываемся как можно глубже. Домик тоже закопали. Благодаря отсутствию санузла и коммуникаций, удалось опустить его глубоко под землю. Сделали перекрытия из мощных бревен в три наката", – рассказал изданию командир роты Виталий Иванович.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Минобороны назревает новый военный скандал.

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