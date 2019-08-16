RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

02:27
Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ
01:33
Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни
00:29
Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

16 августа

23:57
В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам
23:40
Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал
23:26
Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо
23:25
Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она
22:57
Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа
22:28
Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю
22:05
Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:59
В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных
21:42
Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские моряки попали в плен к пиратам: подробности

пятница, 16 августа 2019, 16:59
переглянути новину українською

В Камеруне неизвестные захватили судно с моряками на борту из европейских и азиатских стран: по некоторым данным среди заложников есть украинцы.

Об этом сообщает агентство France-Presse.

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных”, — сказал представитель флота.

Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил. Местная береговая охрана начала поиски моряков.

Позже в Министерстве иностранных дел России заявили, что 15 августа в районе порта Дуала неизвестные атаковали судно "Мармалайта", которое принадлежит датской компании "Ультрабалк" и следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Нападавшие захватили восемь человек экипажа, из которых трое – граждане Российской Федерации.

В то же время, издание China News сообщило, что: “9 китайских граждан и 8 украинских моряков были похищены на побережье Камеруна”.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: