Украинские моряки попали в плен к пиратам: подробности

В Камеруне неизвестные захватили судно с моряками на борту из европейских и азиатских стран: по некоторым данным среди заложников есть украинцы.

Об этом сообщает агентство France-Presse.

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных”, — сказал представитель флота.

Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил. Местная береговая охрана начала поиски моряков.

Позже в Министерстве иностранных дел России заявили, что 15 августа в районе порта Дуала неизвестные атаковали судно "Мармалайта", которое принадлежит датской компании "Ультрабалк" и следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Нападавшие захватили восемь человек экипажа, из которых трое – граждане Российской Федерации.

В то же время, издание China News сообщило, что: “9 китайских граждан и 8 украинских моряков были похищены на побережье Камеруна”.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.