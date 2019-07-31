Уже скоро могут быть дома: в деле пленных украинских моряков возник неожиданный поворот

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить из тюрьмы в России до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает издание "Известия iz", ссылаясь на слова адвоката украинцев Николая Полозова.

По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину. Как пояснил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИДа, отправленной украинской стороне 25 июня.

Отмечают, что Россия не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними. Также Москва готова взаимодействовать по этому делу в конструктивном ключе и отпустить задержанных на родину, однако о прекращении уголовного преследования речи не идет.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник.

Между тем, по словам адвоката Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня - ред.) было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях, - сказал адвокат украинских моряков. - На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок - три дня - вынести по данному вопросу решение".

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Николай Полозов.

В аппарате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека подтвердили факт передачи ходатайства о ее личном поручительстве соответствующим органам РФ. Однако уточнить, когда может быть получен ответ, не смогли.

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25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

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Как сообщал "Апостроф", российская ФСБ после четырех месяцев переговоров и личного обращения пленного передала Украине собаку Джесси, которая находилась на борту корабля "Яны Капу" в момент его захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года, животное будет жить в семье военнопленного Сергея Чулибы в Херсонской области.