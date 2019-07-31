RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

12:30
Украинский боксер сразится за титул чемпиона мира с титулованным мексиканцем: названы вероятные дата и место боя
12:24
Какую песню Олег Винник написал для тебя, волчица: забавный тест ко дню рождения сердцееда
12:21
Война в медицине: советника Зеленского разгневали обвинения со стороны Супрун
12:18
Стало известно о смерти бойца Нацгвардии после выстрела в суде
12:13
В сети анонсировали военные парады в десятках городов ко Дню Независимости Украины
12:08
​"Нафтогаз" выставил России счет за оккупацию Крыма: названы цифры
12:02
В семье звезды "Игры престолов" случилось горе: актриса с мужем показали памятные тату
12:00
Днепр-1 - Олимпик: онлайн видео трансляция
12:00
Гороскоп на август: Раков будут ждать сюрпризы, а Львам придется уделить внимание внешнему виду
11:49
Конфликт титанов: появилась яркая фотожаба на Порошенко и Гройсмана
11:37
Пропаганда Путина оконфузилась с заявлением украинца о войне на Донбассе
11:32
Уже скоро могут быть дома: в деле пленных украинских моряков возник неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уже скоро могут быть дома: в деле пленных украинских моряков возник неожиданный поворот

среда, 31 июля 2019, 11:32
переглянути новину українською

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить из тюрьмы в России до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает издание "Известия iz", ссылаясь на слова адвоката украинцев Николая Полозова.

По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину. Как пояснил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИДа, отправленной украинской стороне 25 июня.

Отмечают, что Россия не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними. Также Москва готова взаимодействовать по этому делу в конструктивном ключе и отпустить задержанных на родину, однако о прекращении уголовного преследования речи не идет.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник.

Между тем, по словам адвоката Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня - ред.) было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях, - сказал адвокат украинских моряков. - На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок - три дня - вынести по данному вопросу решение".

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

"Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве", - подчеркнул Николай Полозов.

В аппарате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека подтвердили факт передачи ходатайства о ее личном поручительстве соответствующим органам РФ. Однако уточнить, когда может быть получен ответ, не смогли.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как сообщал "Апостроф", российская ФСБ после четырех месяцев переговоров и личного обращения пленного передала Украине собаку Джесси, которая находилась на борту корабля "Яны Капу" в момент его захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года, животное будет жить в семье военнопленного Сергея Чулибы в Херсонской области.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Зеленский не понимает, что он говорит о Донбассе и его жителях - Иосиф Зисельс

​Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: