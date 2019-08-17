СБУ заявила о задержании сбежавшего "наркокороля": первые подробности

Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию подозреваемого в наркоторговле гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который 15 августа сбежал из аэропорта "Борисполь" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль, в соответствии с действующим законодательством.

Также были задержаны трое сотрудников СБУ, которых подозреваются в помощи бегства Сильвера из аэропорта во время экстрадиции.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, Амос Дов Сильвер был задержан в Умани.

12 марта 2019 года в результате международной операции против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass произошли массовые задержания. Основателя сети Дов Сильвера задержали в Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Служба безопасности Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей сотрудников, которые отвечали за экстрадицию Амоса Дов Сильвера.