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У Гладковского и его сына-мажора нашли имущество на огромную сумму

суббота, 17 августа 2019, 08:50
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело полную проверку декларации бывшего первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, в ходе которой всплыли интересные детали.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в декларации за 2015 год Гладковский не указал стоимость прав на кипрскую компанию RI-SYSTEM LIMITED, которыми он владеет. Общая сумма недостоверных данных в декларации превышает 1,3 миллиарда гривен.

Кроме того, он скрыл наличие прав своего сына в ООО "Київбіоенерго", а также тот факт, что сын владеет автомобилем.

Напомним, что по утверждению журналистов программы "Наші гроші", отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО, Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Ранее "Апостроф" сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что возлагал большие задачи на Олега Гладковского, которого назначил заместителем секретаря СНБО Украины, и "они были выполнены".

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