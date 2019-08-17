В Киеве мужчина в день рождения дочки устроил резню: фото и видео

В Деснянском районе Киева мужчина набросился на бывшую жену, когда та приехала поздравить их общего ребенка с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, женщину доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями.

Нападавшим оказался 40-летний киевлянин, который не смог простить бывшей жене то, что она его бросила. На встречу с ней он вышел с двумя острыми предметами, похожими на ножи.

"Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Возле подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. При встрече он пытался вернуть жену, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на нее с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи "скорой" для оказания необходимой помощи", - сообщили в полиции.

Сейчас она находится в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на улице Милославской в Киеве грабители атаковали мужчину и нанесли ему серьезные ножевые ранения.