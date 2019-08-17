В Кривом Роге назревает скандал из-за смерти младенца после визита к врачу

В Кривом Роге разгорелся настоящий скандал после смерти ребенка, который скончался в реанимации. Врачи заявили, что малыш здоров и отправили его домой.

По данным местной прессы, мать родила ребенка 30 мая и врачи заявили, что у него нет патологий. Спустя несколько недель у малыша резко поднялась температура, а семейный врач отказался прийти на вызов.

"Скорая" госпитализировала мать и малыша в детскую больницу, где ребенку поставили капельницу и ввели противовирусный препарат.

"Медсестра сказала, что ввели 200 мл за 15 минут. Через 15 минут нам Боровик О.М. принесла сыночка, а у него начал коситься левый глаз, посинели ноги и начались судороги. Врач была в панике и сказала, что нас сейчас заберут в другую больницу - в реанимацию [...] она добавила, что их лечение не помогает. Когда нас привезли в реанимацию, у сына отказали легкие, те врачи, которые принимали нас там, вообще были в шоке", - рассказала мать.

Спустя две недели ребенок скончался. Полиция открыла уголовное дело по факту смерти малыша.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Деснянском районе Киева мужчина набросился на бывшую жену, когда та приехала поздравить их общего ребенка с днем рождения.