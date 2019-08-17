В России произошло страшное ДТП со множеством пострадавших и погибшим: фото и видео

В городе Пермь (Россия) автобус врезался в стену здания, в результате аварии пострадали более 20 человек, а один - погиб.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Трагедия произошла с автобусом маршрута № 53. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной строительного магазина. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса.

Всего в автобусе ехали 59 человек. Вследствие ДТП пострадали 22 человека, а также погибла одна женщина. Среди пострадавших - восемь детей.

"Есть дети пострадавшие, все в крови. Море машин, несколько скорых и пожарка. Ребенка выводили, подростка — все лицо в крови", - рассказали очевидцы.

Транспортное средство получило значительные повреждения - у него выбиты стекла, из автобуса выпали вещи и поручни.

Как сообщал "Апостроф", 17 июня под Винницей произошло ДТП с автобусом, полным украинцами, следовавшем из Румынии в Запорожье, в результате чего пострадали шесть человек.