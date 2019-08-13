Град разбивал авто, окна и крыши: часть Украины атаковала мощная стихия, фото и видео

Во вторник, 13 августа, Черновицкую область атаковала мощная стихия - град размером с куриное яйцо побил стекла домов и разбил авто.

Об этом сообщает УНИАН.

Сильный дождь с градом начался в области примерно в 19:00 и продолжался около 40 минут.

В результате стихии повреждены крыши зданий и уничтожены овощи.

Пострадали и транспортные средства, которые их владельцы не успели спрятать в гаражи.

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Также в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

В Черновцах в результате ливня частично подтопило улицу Главную в районе областной типографии.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.