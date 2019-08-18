"Дикие" развлечения неадеквата в супермаркете Харькова разозлили сеть: видео

Пользователей интернета разозлило видео, на котором зафиксировано, как мужчина в Харькове заезжает в супермаркет на мопеде под смех друзей.

Соответствующий ролик размещен на странице "ХС Харьков" в Facebook.

"На один вопрос стало больше. "АТБ" на Баварии", - говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что многие в комментариях отметили, что хулигана следовало бы наказать и ничего смешного в произошедшем нет.





Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове посреди дороги ночью заметили странную женщину в белом - некоторые автомобилисты даже успели ее испугаться, приняв издалека едва ли не за привидение.

Напомним, зимой по улицам Одессы разгуливала женщина без одежды.

В Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и сбежал.