"Дикие" развлечения неадеквата в супермаркете Харькова разозлили сеть: видео

Пользователей интернета разозлило видео, на котором зафиксировано, как мужчина в Харькове заезжает в супермаркет на мопеде под смех друзей.
Соответствующий ролик размещен на странице "ХС Харьков" в Facebook.
"На один вопрос стало больше. "АТБ" на Баварии", - говорится в подписи к видео.
Стоит отметить, что многие в комментариях отметили, что хулигана следовало бы наказать и ничего смешного в произошедшем нет.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове посреди дороги ночью заметили странную женщину в белом - некоторые автомобилисты даже успели ее испугаться, приняв издалека едва ли не за привидение.
Напомним, зимой по улицам Одессы разгуливала женщина без одежды.
В Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и сбежал.