На популярном украинском курорте внезапно позеленел пляж: фото

На популярном украинском курорте Коблево Николаевской области внезапно позеленел пляж - весь берег густо укрыт водорослями.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

По словам отдыхающих, после смены погоды на пляж поселка выбросило очень много водорослей вместе с медузами и мусором, они укрыли всю прибережную полосу.

Отмечается, что такая ситуация на пляже уже четвертый день, но территорию никто не спешит убирать. Несмотря на это, отдыхающих достаточно много, вода в море чистая.

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Как сообщал "Апостроф", 15 августа море на пляже в микрорайоне Лузановка в Одессе стало черным, что встревожило пользователей социальных сетей.

В начале июля на пляжах Одессы произошло новое ЧП: на берег выбросило большое количество нефтепродуктов.