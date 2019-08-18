В полиции рассказали о самой "мрачной" версии смертельного пожара в отеле Одессы

Эксперты не подтвердили одну из версий начала пожара в одесском отеле "Токио Стар", согласно с которой здание отеля подожгли для того, чтобы скрыть убийство.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Думская".

Как отмечается, никаких признаков того, что трагедия была попыткой скрыть убийство, не обнаружено — на телах только характерные для пожара повреждения.

Отобраны образцы для лабораторных исследований. Следствие продолжается.

Имена погибших пока не разглашаются, идет опознание.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров. В результате пожара погибло 9 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владелец отеля Вадим Черный уже находится под стражей.