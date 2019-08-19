Черный дым до неба: ВСУ нанесли мощные удары по боевикам на Донбассе, видео

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы мощные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по боевикам на Донбассе.

Соответствующий ролик размещен на странице "Конопляный Джмелик" в Twitter.

"Три выстрела - три попадания. Видите черный дым? Так горят две БМП террористов", - сказано в подписи к видео.

Стоит отметить, что когда именно был снят ролик, не указано.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военнослужащие в ответ на провокационный обстрел нанесли удар по боевикам неподалеку зоны, которую российские пропагандисты выдают за промзону в Авдеевке.

18 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные понесли тяжелые потери - погиб один боец Национальной гвардии, еще трое получили ранения.