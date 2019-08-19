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На Запорожье поймали соратника экс-главаря ДНР: опубликованы фото и видео

понедельник, 19 августа 2019, 16:31
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Сотрудники контрразведки СБУ задержали мужчину, который подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемой ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, задержанный отбывал срок за тяжкое преступления в одной из захваченных оккупантами исправительных колоний. В 2014 году его освободили российские оккупанты, предложив воевать против Украины. Осужденный сразу же присоединился к банде Гиркина-Стрелкова. В составе НВФ он принимал участие в захвате административных помещений, поставках оружия и боеприпасов из России на Донбасс, выполнял приказы по корректировке артогня и атак на подразделения ВСУ.

Позже террорист воевал в составе НВФ "Боевые коты". В 2017 году оккупационные власти обвинили его в разбое.

В Запорожскую область наемник ДНР прибыл в конце июля 2019 года. Проживал у родственников, которые переехали в регион после начала боевых действий на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали список нового "груза 200" боевиков на Донбассе.

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