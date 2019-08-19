Полицейский и маленькая девочка погибли в жестком ДТП под Киевом: фото

В понедельник, 19 августа, в Киевской области возле села Гоголев произошла серьезная дорожная авария: двое человек, в том числе 7-летний ребенок, погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Трагедия произошла на трассе Киев-Сумы. По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi, значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковому автомобилю Chevrolet, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчина с сыном в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Водитель Audi не пострадала.

Сейчас решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А также, об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 августа в Чернобаевском районе Черкасской области маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, в результате чего погибли три человека, девять получили травмы.