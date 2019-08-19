В Польше на фабрике произошло жуткое ЧП: погиб украинец

В субботу, 17 августа, на одной из фабрик концерна LG в Польше смертельные травмы получил 28-летний украинский рабочий.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Как отмечается, компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для электромобилей.

По информации издания, авария на фабрике произошла на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась также прокуратура.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 августа на заработках в Польше погиб 25-летний ветеран АТО, житель города Чорткив Тернопольской области Андрей Савчук.