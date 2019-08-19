RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

17:48
Звезда “Форсажа” Дуэйн Джонсон женился: фото свадьбы на Гавайях
17:28
В Польше на фабрике произошло жуткое ЧП: погиб украинец
17:27
Месси, Ибрагимович и другие: названы претенденты на лучший гол года, видео
17:16
Великобритания и США дадут Украине преимущество в переговорах по Донбассу - чиновник МИД
17:03
Пьяный ловелас из России устроил автомобильное ЧП в центре Киева: фото
17:02
Расизм и неуважение: Тарантино опять ругают за фильм "Однажды в Голливуде"
16:59
Полицейский и маленькая девочка погибли в жестком ДТП под Киевом: фото
16:44
В Киеве минеры устроили новый переполох: что заминировали на этот раз
16:41
В кабинете зама Луценко обнаружили неожиданную находку, назревает скандал: фото
16:37
Другие еще хуже: Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток на планете
16:31
На Запорожье поймали соратника экс-главаря ДНР: опубликованы фото и видео
16:23
Сериал меня замедлил: Джордж Мартин поделился отношением к “Игре престолов”
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Польше на фабрике произошло жуткое ЧП: погиб украинец

понедельник, 19 августа 2019, 17:28
переглянути новину українською

В субботу, 17 августа, на одной из фабрик концерна LG в Польше смертельные травмы получил 28-летний украинский рабочий.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Как отмечается, компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для электромобилей.

По информации издания, авария на фабрике произошла на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась также прокуратура.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 августа на заработках в Польше погиб 25-летний ветеран АТО, житель города Чорткив Тернопольской области Андрей Савчук.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли огромный торговый центр River Mall

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: