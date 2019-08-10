В Польше произошло смертельное ЧП с украинцем: появились первые детали

В пятницу, 9 августа, в Польше погиб украинец, который работал на строительстве нового газопровода.

Об этом сообщает Super Express.

Известно, что трагедия произошла в городе Погурськая Воля, недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. Во время строительства нового газопровода огромная труба, которая весит не меньше 10 тонн, скатилась в раскоп, и придавила мужчину.

Коллеги тут же бросились спасать мужчину. Им удалось его вытащить, но внутренние травмы оказались для украинца смертельными.

Погибшим оказался 37-летний гражданин Украины. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте.

Отметим, что строительство газопровода "Погурськая Воля — Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше толпа пьяных жестоко избила украинца.

Также в Польше таксист намеренно сбил украинца.