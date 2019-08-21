Активисты в Киеве поймали подозреваемого в педофилии: видео

20 августа в Киеве активисты задержали педофила, который пригласил к себе в гости 15-летнюю девочку.

Кадры задержания преступника опубликовал паблик "Киев Оперативный".

"Говорят, что есть все доказательства и добавляют, что так как отец ребенка (местный алкоголик) отказался писать заявление - педофил до сих пор на свободе", - говорится в подписи под видео.

В ходе разговора с задержанным также удалось выяснить, что он является бывшим военнослужащим.

В комментариях под видео люди пишут, что "разобраться" с педофилом нужно было еще до приезда полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Закарпатье задержали педофила, пристававшего к 6-летней соседке.