Издевался над десятками детей: суд отпустил из-под стражи распространителя детской порнографии, фото

Суд Полтавы выпустил из-под стражи 51-летнего киевлянина, подозреваемого в изготовлении, сбыте и распространении детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-секретарь департамента киберполиции Юлия Квитко на своей странице в Facebook.

Решением Октябрьского районного суда его освободили под залог в 153 680 гривен.

Отмечают, что после обнародования информации о задержании мужчины в конце февраля 2019 года, в киберполицию поступило еще 10 сообщений по поводу использования детей в съемках порно именно этим человеком. При этом, во время задержания и обыска у злоумышленника изъяли более 300 тысяч фото и несколько тысяч видео с детской порнографией.

Злоумышленник распространял изготовленный контент на закрытых форумах в сети, в большинстве случаев - для иностранных пользователей, поскольку они могли заплатить за него больше денег. Так, на одном из его многочисленных криптокошельков правоохранители зафиксировали поступление суммы в 47 тысяч долларов. В съемках принимал участие как лично, так и за деньги нанимал актеров.

Сейчас полиции удалось установить, что через арендованные офисы этой детской порностудии "прошли" около 60 детей. Но в действительности жертв может быть гораздо больше, поскольку далеко не все решились давать показания.

Пользователей сети возмутило такое решение суда.

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области педофил жестоко поиздевался над девочкой - насиловал ее всю ночь, снимая происходящее на телефон.