Во Львове женщины попали под колеса авто патрульной полиции: видео

Во Львове авто патрульных на пешеходном переходе совершило наезд на двух женщин.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Отмечается, что авария случилась 23 августа около 14:40, когда патрульное авто Mitsubishi Outlander травмировало двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

По неофициальной информации одной из причин ДТП может быть то, что пешеходный переход обычно регулируется светофором, который 23 августа по неизвестным причинам не работал.

В ГБР отмечают, что в момент аварии работник патрульной полиции находился при исполнении служебных обязанностей.

По данным ТСН, в аварии пострадали женщины 47 и 57 лет. У одной из них - перелом, а у другой - ушибы и сотрясение мозга.

Как сообщал "Апостроф", недавно в Киеве авто госохраны попало в ДТП на пешеходном переходе.