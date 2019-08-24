Под Харьковом произошло опасное ЧП на почте: опубликовано видео

В пятницу, 23 августа, в Харьковской области мужчина устроил стрельбу в здании почты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 16:00 в городе Змиев на почте по улице Железнодорожной. 25-летний парень и его 26-летний товарищ пришли в почтовую организацию для получения посылки. Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию. Однако мужчины не отреагировали на замечание, а один из них начал использовать ненормативную лексику в адрес работников.

Водитель почты пытался уладить конфликт, но 25-летний злоумышленник начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову сотрудника почты. Потом нарушитель один раз выстрелил в воздух и скрылся.

На вызов прибыли полицейские, которые сразу разыскали мужчину. Он находился возле общежития, где и проживает. Правоохранителя изъяли у него вещественные доказательства.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает срок от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Троещине мужчина устроил стрельбу из боевого оружия и угрожал людям.