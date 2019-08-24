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Под Ивано-Франковском судимый участник АТО совершил страшное преступление и самоубийство: фото и видео

суббота, 24 августа 2019, 20:07
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В субботу, 24 августа, в Ивано-Франковской области бывший боец АТО, который был ранее судим, подорвал себя и свою сожительницу на гранате.

Об этом сообщает ресурс "Галка".

Трагедия произошла в селе Микитинцы около 14:00. На улице Декабристов погибли два человека - мужчина и женщина. Как стало известно, между ранее судимым 36-летний мужчиной произошел конфликт с 37-летней женой. В ходе ссоры он вытащил взрывной предмет, вероятно гранату, и привел его в действие. В результате взрыва оба человека скончались на месте от полученных ранений.

Предварительно известно, что в семье не было детей. Также есть информация, что погибший служил в зоне АТО.

Как пишет "Галка", погибший привлекался к ответственности за хулиганство с нанесением телесных повреждений и за ношение и хранение оружия. Правоохранители начали следствие, чтобы выяснить, где человек взял оружие.

Как сообщал "Апостроф", полиция Хмельницкой области объявила в розыск скандального блогера Артура Сороченко, который в июле текущего года издевался над бойцом АТО.

Позже стало известно, что видеоблогера задержали полицейские, ему будут избирать меру пресечения.

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