Известный российский режиссер разбился в страшном ДТП: момент попал на видео

В воскресенье, 25 августа, в ДТП в столице России, Москве, погиб режиссер и актер Игорь Хомский.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Mash".

По информации пресс-службе московского управления ГИБДД РФ, авария произошла на юго-востоке Москвы.

"Около 06:00 по московскому времени в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб", - сказали в ведомстве.

По данным СМИ, погибшим был режиссер Игорь Хомский. Он родился в 1976 году в Москве. Хомский снял несколько короткометражек и также известен как режиссер сериала "Закон каменных джунглей". Кроме того, Хомский сыграл в фильме "Неоконченный урок".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Греции при крушении частного вертолета погиб российский бизнесмен и меценат Михаил Абрамов, создатель первого частного музея Русской иконы в Москве.