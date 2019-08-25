RU  UA  EN

воскресенье, 25 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 августа

16:31
Известный российский режиссер разбился в страшном ДТП: момент попал на видео
16:25
Карпаты - Заря: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
16:18
Подруга Роналду рассказала эксклюзивные подробности отношений с португальцем: фото
15:58
Они могут только так обнять отцов: сеть растрогали фото с детьми погибших бойцов ВСУ
15:40
Под Киевом произошло смертельное ДТП с фурой: подробности и фото с места
15:27
Ломаченко удивил заявлением о завершении карьеры
15:15
Настоящий "слуга": сеть взбудоражило видео развлечений Богдана на День Независимости во Франции
15:02
Юная украинка защитила титул чемпионки мира в тяжелой схватке: видео
14:54
Едва стояла на ногах: на курорте Кирилловка "отметилась" пьяная мать с ребенком, видео
14:45
На Донбассе погиб боец ВСУ, много раненых: тревожные новости с фронта
14:36
Интерпол не допустит розыска экс-главы НКРЭКУ Вовка по делу "Роттердам+" - Москаль
14:24
Слышал, как убивали товарищей: боец ВСУ рассказал об ужасах плена на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный российский режиссер разбился в страшном ДТП: момент попал на видео

воскресенье, 25 августа 2019, 16:31
переглянути новину українською

В воскресенье, 25 августа, в ДТП в столице России, Москве, погиб режиссер и актер Игорь Хомский.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Mash".

По информации пресс-службе московского управления ГИБДД РФ, авария произошла на юго-востоке Москвы.

"Около 06:00 по московскому времени в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб", - сказали в ведомстве.

По данным СМИ, погибшим был режиссер Игорь Хомский. Он родился в 1976 году в Москве. Хомский снял несколько короткометражек и также известен как режиссер сериала "Закон каменных джунглей". Кроме того, Хомский сыграл в фильме "Неоконченный урок".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Греции при крушении частного вертолета погиб российский бизнесмен и меценат Михаил Абрамов, создатель первого частного музея Русской иконы в Москве.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: