В Киеве девушка, перебегавшая дорогу, попала в страшное ДТП: фото

Поздним вечером 24 августа в Киеве произошло смертельное ДТП: девушку, которая пыталась перебежать дорогу, насмерть сбил автомобиль.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, смертельный инцидент произошел на Харьковском шоссе 144.

Очевидцы уточняют, что девушка пыталась перебежать дорогу в непредусмотренном месте. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, лишь констатировали смерть пешехода.

"Живые, не спешите. Это я вам точно говорю. Спокойной", - пишет автор публикации.

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Напомним, что во Львове авто патрульных на пешеходном переходе совершило наезд на двух женщин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ведущий и артист Сергуй Притула прокомментировал сообщения ему об аварии с его тещей Лилией Сопельник, которая 22 августа сбила мать с ребенком.