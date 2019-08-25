В Киеве девушка, перебегавшая дорогу, попала в страшное ДТП: фото

Поздним вечером 24 августа в Киеве произошло смертельное ДТП: девушку, которая пыталась перебежать дорогу, насмерть сбил автомобиль.
Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, смертельный инцидент произошел на Харьковском шоссе 144.
Очевидцы уточняют, что девушка пыталась перебежать дорогу в непредусмотренном месте. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, лишь констатировали смерть пешехода.
"Живые, не спешите. Это я вам точно говорю. Спокойной", - пишет автор публикации.
Напомним, что во Львове авто патрульных на пешеходном переходе совершило наезд на двух женщин.
Ранее "Апостроф" сообщал, что ведущий и артист Сергуй Притула прокомментировал сообщения ему об аварии с его тещей Лилией Сопельник, которая 22 августа сбила мать с ребенком.