Рискуют жизнью: сеть шокировало видео "развлечений" водителей на обрушившемся мосту в Харькове

В Харькове отчаянные водители не боялись ездить по мосту, который начал разрушаться 25 августа.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, движение по мосту продолжалось и после обвала. Более того, некоторые водители записывают видео о том, как они проезжают по аварийному объекту.

"Отчаянные харьковские водители, оказывается, продолжали ездить по мосту, одна полоса которого обрушилась сегодня. На видео они подъезжают к пропасти, хотя в любой момент могут сами статьи жертвами нового обвала", - пишут в сети.

На опубликованных кадрах видно, как машины проезжают в метре от пропасти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста под Харьковом.