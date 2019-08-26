Стало известно о смерти молодого ветерана АТО: опубликованы фото

22 августа от острой сердечной недостаточности скончался сержант, командир гранатометного отделения 46 ОБСП "Донбасс-Украина" Игорь Терехов.

Об этом сообщают на странице aphareus в Twitter.

Игорь Сергеевич умер во время своего отпуска. Он родилсяв 1983 году в городе Лозовая Харьковской области. Он был воином АТО/ООС.

Больше информации о ветеране войны на Донбассе не сообщается. Однако опубликованы фотографии Игоря Терехова.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, утром в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, погибшим оказался ветеран антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Напомним, также 25 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным "Тихон".